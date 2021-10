Os secretários de Maricá Renato Machado e Dimas Gadelha - Divulgação

Publicado 15/10/2021 17:15 | Atualizado 15/10/2021 17:25

O passe de Dimas Gadelha, candidato que bateu na trave da Prefeitura de São Gonçalo no ano passado, está valorizado. Depois de ser cortejado pelo PDT para deixar a secretaria de Gestão de Metas de Maricá e se mudar de mala e cuia para o ninho brizolista em Niterói, o médico sanitarista foi convencido por dirigentes do PT estadual — e nacional — a mudar de ideia.

Com a garantia de que terá espaço no partido no ano que vem, Dimas disse ao povo que ficaria. O acordo foi selado em um almoço em Maricá, com as presenças do presidente regional, João Maurício, o Joãozinho, e do colega de secretariado e pré-candidatíssimo Renato Machado.

Marlos Costa, por outro lado, continua no mesmo curso: depois de concorrer como vice na chapa gonçalense de 2020, ele está mesmo disposto a trocar o PDT pelo PT.