O ex-deputado Papinha - Reprodução / Facebook

O ex-deputado PapinhaReprodução / Facebook

Publicado 18/10/2021 12:28

O Diário Oficial do estado desta segunda-feira (18) trouxe a nomeação de Antonio Marcos Papinha da Silva como chefe da Superintendência de Governança, da Secretaria estadual de Desenvolvimento Social. E o nomeado não é estranho à política.

Ele contabiliza uma passagem pela Assembleia Legislativa do Rio entre 2014 e 2016, depois que o titular da vaga, José Luiz Anchite (PP), se licenciou para assumir a Secretaria de Desenvolvimento Regional, Abastecimento e Pesca. Papinha, no entanto, voltou ao reduto eleitoral de Campos dos Goytacazes depois que Anchite retomou o cargo no parlamento.



De uma eleição à outra, o ex-deputado viu o capital político quase triplicar: dos 7.262 votos recebidos em 2014, o número subiu para 21.118 em 2018, quando concorreu a uma vaga de federal pelo PSL — então a casa de Jair Bolsonaro.

Vale lembrar que a Secretaria de Desenvolvimento Social e de Direitos Humanos é atualmente comandada por Matheus Quintal, do Republicanos — partido que abriu as portas a bolsonaristas nas eleições municipais de 2016.