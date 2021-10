Câmara debate projeto de mobilidade urbana - Divulgação

Publicado 18/10/2021 12:39

A Federação das Associações de Moradores de São Gonçalo está fumegando de raiva por não ter sido avisada de uma importante audiência pública que a prefeitura e a Câmara de Vereadores realizam logo mais, nesta segunda-feira (18).

O projeto Mobilidade Urbana Verde Integrada (MUVI) vai mexer com a vida de muita gente, criando um corredor viário BRS (sigla para "bus rapid service", serviço rápido de ônibus) que vai ligar Guaxindiba a Neves, ao longo da antiga linha férrea que corta a cidade.

Mas as associações não se empolgaram com a ideia. Muito pelo contrário. Veja a nota divulgada:

"Entendemos que qualquer projeto relativo ao ordenamento e mobilidade urbana sem a participação do cidadão gonçalense é um ato arbitrário que revela o desprezo pelas aspirações populares por uma cidade com uma qualidade de vida digna, ou seja, querem nos impor um projeto sem a devida discussão com a sociedade civil ,se configurando assim, uma prática autoritária incompatível com uma sociedade baseada no Estado Democrático de Direitos, e mais ainda, um projeto formulado por pessoas que somente visam o lucro sem reverter nada em troca aos munícipes. E por fim, esse projeto de mobilidade urbana não nós contempla, pois queremos um transporte integrado que contemple todo o território municipal".