Pedro Duarte (Novo) criou um Painel de Monitoramento para acompanhar os contratos das Organizações Sociais (OS) com o município, depois de observar a falta de dados, como parcerias, valores contratuais e objetivos no Portal da Transparência. O site compila informações da prefeitura, fazendo inclusive um ranking de acordo com o tamanho dos contratos e a área de atuação.