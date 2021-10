Ordem dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro (OAB-RJ) - Arquivo / Agência O DIA

Publicado 21/10/2021 16:26 | Atualizado 21/10/2021 16:39

A disputa pelo comando da seccional fluminense da Ordem dos Advogados do Brasil promete ficar mais acirrada. Uma decisão desta quarta-feira (20), da 5ª Vara Federal do Rio de Janeiro, concedeu uma liminar para que os inscritos — porém inadimplentes — possam votar nas eleições marcadas para o dia 16, aumentando o eleitorado.

Uma das autoras do pedido atendido é Sylvia Drummond, comandante da Chapa 2, mas ela não é a única a contestar as regras atuais. A Chapa 3, liderada por Sérgio Antunes, também moveu uma ação semelhante, que, no entanto, foi contestada pela OAB, e tem audiência de acordo na próxima segunda-feira (25).

Tanto Drummond como Antunes fazem oposição ao atual presidente — e candidato à reeleição — Luciano Bandeira.