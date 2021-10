Caetano Veloso e Paula Lavigne questionam mudança no Conselho do Ministério Público - Reprodução / redes sociais

Publicado 20/10/2021 10:00

No engajamento contra a PEC 05, que muda a composição do Conselho Nacional do Ministério Público, não estão apenas entidades que representam promotores e procuradores. No domingo, Caetano Veloso e Paula Lavigne criticaram o projeto em uma live com o próprio autor do projeto, o deputado Paulo Teixeira (PT-SP).

“Não me parece inspirado o momento de se fazer isso. É preciso que haja uma superação de vários problemas no Ministério Público, mas não ameaçar a sua independência. Não tenho vontade de ver o Ministério Público controlado pelo Congresso”, disse o compositor.

Na terça-feira (19), foi a vez da cantora Daniela Mercury fazer uma transmissão ao vivo com a ex-procuradora-geral da República Raquel Dodge.

Alcione, Leonardo e Bruna Lombardi também estão mobilizados.