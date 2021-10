Trilha aberta na Mata do Centrinho, em Búzios - Carolina Mazieri / Divulgação

Trilha aberta na Mata do Centrinho, em BúziosCarolina Mazieri / Divulgação

Publicado 20/10/2021 09:00 | Atualizado 20/10/2021 11:15

Que Búzios precisa urgentemente de um novo cemitério, é consenso da Orla Bardot à Rasa e à Baía Formosa. Mas o local escolhido pela prefeitura para poder ampliar as vagas está causando rebuliço. O único campo santo do balneário fica em uma área histórica, e o próprio Ministério Público recomendou a procura por um novo lugar. A solução encontrada pela administração foi usar um trecho da Mata do Centrinho — que fica na zona de amortecimento do Parque Estadual da Costa do Sol e está coberta por vegetação original da Mata Atlântica, inclusive com exemplares adultos de pau-brasil.

Ambientalistas ficaram sem chão ao descobrir que funcionários já estavam abrindo trilhas na mata para fazer os estudos topográficos — e que os facões zuniam sem aprovação do Conselho de Meio Ambiente da cidade. Eles argumentam ainda que se trata de uma área de proteção permanente por causa das espécies em extinção — e, portanto, seria necessário haver o aval do Instituto Estadual do Ambiente.

A prefeitura, por outro lado afirma que a remoção da flora "no momento é criteriosa, não foi e não será retirada mata nativa, apenas vegetação secundária". A administração também contesta a necessidade de consultar o conselho ou o Inea: como a fase atual seria apenas de estudos, a licença prévia já seria suficiente. Pelo sim, pelo não, o promotor de Justiça Vinicius Lameira pediu que nenhuma folha saia do lugar até ele retornar das férias.

Esquerdas unidas

A tão falada frente ampla de esquerda pode acabar se concretizando — ao menos em Meriti. Representantes do Cidadania, PCdoB, PDT, PSB, PSOL, PT e Rede organizaram um Fórum de Partidos, para oposição local — e nacional.

Ponte entre o MST e a prefeitura

A deputada Renata Souza (PSOL) vai levar o prefeito de Macaé, Welberth Rezende, para conhecer o assentamento Osvaldo de Oliveira. Na área regularizada pelo Incra, faltam estradas e luz — mas, de lá, sai produção de feijão e aipim.

Picadinho

O poeta, cordelista e declamador Bráulio Bessa é o autor da mensagem especial dirigida ao corpo clínico do Hospital São Vicente de Paulo pela passagem do dia do médico.

As advogadas Sylvia Drummond e Carolina Mynssen se uniram para concorrer aos cargos principais da OAB-RJ.

A Faetec promove hoje, às 15h, no YouTube, a live "Outubro rosa: olhar integral para a saúde da mulher".

Nélio Georgini participa do II Circuito de Conversas sobre Qualidade de Vida da Pessoa Idosa do Centro Universitário Arthur Sá Earp Neto, com transmissão no YouTube.