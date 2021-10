Árvore é perfurada com substância tóxica - Divulgação

Árvore é perfurada com substância tóxicaDivulgação

Publicado 20/10/2021 11:00

A equipe do vereador William Siri (PSOL) estranhou ao ver as raízes de três árvores do calçadão de Campo Grande perfuradas e tingidas de roxo. E quando a Fundação Parques e Jardins foi avaliar a vegetação, constatou que era tarde demais. O oiti e as duas patas de vaca já estavam mortas, por causa de uma substância tóxica ainda não identificada. A Patrulha Ambiental vai investigar o crime, e a FPJ promete plantar novas mudas depois da descontaminação.