Cláudio Castro busca apoio para protelar dívida de R$ 5 bilhõesDivulgação / PSL

Publicado 21/10/2021 09:00

Outubro costuma ser a época em que Brasília recebe prefeitos e governadores aos montes, todos de olho em conseguir recursos federais das emendas parlamentares. Porém, com os cofres estaduais abastecidos pela concessão da Cedae, a preocupação de Cláudio Castro (PL) ao se reunir com a bancada fluminense era outra. Acompanhado pelo secretário da Casa Civil, Nicola Miccione, os dois foram pedir apoio dos nobres para renegociar a dívida do estado com a União.

Em jogo, estão R$ 5 bilhões que foram para o estoque da dívida graças a liminares na Justiça. Porém, com a iminente assinatura do novo Regime de Recuperação Fiscal, o Ministério da Economia vai poder voltar a cobrar o pagamento imediato — reduzindo a capacidade de investimento do governo justamente em período pré-eleitoral.

Márcio Labre (PSL), Gurgel (PSL), Chiquinho Brazão (Avante), Felício Laterça (PSL), Delegado Antonio Furtado (PSL) e Gutemberg Reis (MDB) prometeram formar um grupo de trabalho para fazer o meio de campo.





O novo meme de Tarcísio Motta

O vereador Tarcísio MottaReprodução / Rio TV Câmara

O vereador Tarcísio Motta (PSOL) não escondeu dos internautas o desagrado ao ouvir o colega Gabriel Monteiro (PSD) discursar, em sessão híbrida na Câmara... sem mostrar a cara. "Talvez o vereador Gabriel possa estar presencialmente, fazer o debate no plenário, ou pelo menos ligar a câmera quando falar com seus pares". O ex-PM respondeu que era "muito feio" para ser visto.

Dos guichês do Jockey para os cofres da Justiça

Acusados de ligação com a milícia de Rio das Pedras, o sargento reformado da PM Dalmir Pereira Barbosa e o irmão Dalcemir vão perder os bens adquiridos entre 2003 e 2007. A dupla alegou que as contas bancárias foram fermentadas por lucros de suas empresas... e apostas vitoriosas em cavalos. Os desembargadores não foram convencidos: a condenação por improbidade administrativa foi mantida, e os dois tiveram os direitos políticos suspensos.

Conselheiros vão a CPI

O deputado Alexandre Knoploch (PSL) vai convocar os conselheiros tutelares do estado à CPI Crianças Desaparecidas para discutir como evitar novos sumiços. Segundo a CPI, 76% dos casos acontecem depois de conflitos na família.

Nada de feriadão em São Gonçalo

O prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson (PL), atrasou o Dia do Servidor Público. A comemoração será em 1º de novembro, véspera de Finados. Assim, ele evita um recesso que duraria seis dias — bem na virada de um mês para outro.

Picadinho

Depois de tocar com Pixinguinha e Cartola, aos 84 anos, Mestre Siqueira está fazendo uma vaquinha pela Benfeitoria para o terceiro álbum da carreira.

As aulas na rede pública de ensino de Japeri voltam a ser 100% presenciais a partir de segunda-feira.

Na semana que vem, Maria da Penha Maia Fernandes presta depoimento para posteridade no MIS.

A Brasilcap participa neste sábado (23) da Maratona Teleton 2021 e anuncia doação à Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD).