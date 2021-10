Márcio Canella, Garotinho, Antonio Rueda, Waguinho e Clarissa Garotinho - Reprodução / redes sociais

Márcio Canella, Garotinho, Antonio Rueda, Waguinho e Clarissa GarotinhoReprodução / redes sociais

Publicado 20/10/2021 19:20

Os grupos de Belford Roxo e de Campos fizeram questão de mostrar que têm força na disputa pelo comando do futuro União Brasil, partido que vai unir o PSL e o DEM.

O vice-presidente nacional do PSL, Antonio Rueda, recebeu nesta quarta-feira (20), em São Paulo, o atual presidente estadual do PSL — o prefeito de Belford Roxo, Waguinho — e seu braço direito, Marcio Canella, junto com o clã Garotinho.

O cardápio do encontro foi o posicionamento da legenda na corrida pelo Governo do Rio. Mas o comando do próprio diretório fluminense ficou de sobremesa: parlamentares do DEM ameaçam abandonar o transatlântico em construção caso o poder continue nas mãos de Waguinho & cia.

A foto foi compartilhada pela deputada Clarissa Garotinho em suas redes sociais. Veja abaixo: