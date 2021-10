Câmara Municipal do Rio de Janeiro - Renan Olaz | CMRJ

Câmara Municipal do Rio de JaneiroRenan Olaz | CMRJ

Publicado 22/10/2021 18:58

O Diário Oficial da Câmara do Rio desta sexta-feira (22) trouxe uma série de mudanças na condução da Casa. Ao todo, foram cinco resoluções. Em um pulo, foi criado um sistema de gestão e fiscalização de contratos, normas para nomeações e controle de dívidas.



Além disso, o Palácio Pedro Ernesto finalmente vai entrar no século XXI, e deixar de pagar pequenas despesas com os jurássicos... talões de cheque.

Outra novidade é a criação de uma comissão para pôr em pé uma nova Escola do Legislativo, oferecendo cursos não só aos servidores, mas aos cariocas em geral.

E já que o povo estava com a corda toda, ainda publicaram um relatório de gestão fiscal, mostrando que o gasto com pessoal ficou praticamente na metade do primeiro limite determinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que é de 4,1%.