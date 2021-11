Deputado Renato Zaca (PRTB) - Priscila Rabello

Publicado 14/11/2021 11:00

Ao se encontrar com o secretário nacional de Segurança Pública, Carlos Paim, o deputado estadual Renato Zaca (PTB) estava com um calhamaço debaixo do braço: era um levantamento com aproximadamente 4 mil imóveis disponíveis que não estão em área de risco, e que poderiam ser incluídos no programa Habite Seguro, de financiamento da casa própria para policiais.