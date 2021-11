Júnior Trovão e bispo Luis Carlos Gomes - Reprodução

Júnior Trovão e bispo Luis Carlos GomesReprodução

Publicado 16/11/2021 07:00

O Republicanos recebeu ontem em seus quadros o pastor Júnior Trovão. Com 1 milhão de seguidores no Instagram, ele tem tudo para ser um puxador de votos da legenda, e é pré-candidato a federal. Recentemente, Trovão se popularizou com um vídeo no qual prevê a chegada de um vírus que afetará não só corpos "mas todos os telefones, redes sociais e vai causar um reset mundial".