Prefeitura do Rio homenageia Ecio SallesDivulgação

Publicado 16/11/2021 14:25

O escritor e produtor cultural Ecio Salles — um dos criadores da Festa Literária das Periferias, a Flup — terá o nome imortalizado na biblioteca da Fundação Planetário, na Gávea. A inauguração do espaço acontece nesta terça-feira (16), às 19h, em uma festa com sarau, DJ e comes e bebes promovida pelas secretarias municipais de Cultura e de Governo e Integração Pública.

O equipamento vai funcionar de segunda a sexta, das 9h às 17h, e o acervo terá autores como João do Rio, Luiz Antônio Simas e Marcus Faustini — o atual secretário de cultura da cidade.

Grande responsável por dar voz à criação literária das periferias, o artista que dá nome à biblioteca começou como produtor cultural no projeto Afroreggae, onde foi coordenador por 10 anos. Ele ganhou mais notoriedade ao criar o selo Tramas Urbanas, lançando “Poesia Revoltada” e “História e Memória de Vigário Geral”. No projeto “Universidade das Quebradas”, criado por Heloísa Buarque de Hollanda, atuou como conselheiro. Ecio foi a última pessoa a ganhar o prêmio Carolina Maria de Jesus.

Ecio Salles, ainda, foi secretário de Cultura em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Ele morreu em 2019, aos 50 anos, vítima de câncer.