Publicado 17/12/2021 19:18

O Ministério Público do RJ ajuizou, nesta sexta-feira (17), uma ação civil pública contra a Câmara de Vereadores de São Gonçalo. A medida aconteceu três dias depois de a Casa aprovar o pacote de mudanças para profissionais de Educação da cidade. A confusão durante a votação acabou com a denúncia de dois vereadores da oposição ao Conselho de Ética , por ajudarem professores a entrarem na Câmara. O projeto do executivo, que corta direitos dos profissionais da educação, foi protocolado na segunda-feira e aprovado no dia seguinte, em votação em caráter de urgência.