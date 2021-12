Capitão Nelson - Divulgação

Publicado 21/12/2021 09:00

Há uma barricada — ou melhor, várias — no meio do caminho de Douglas Ruas (PL) rumo ao sonhado gabinete na Assembleia Legislativa do Rio, a partir de 2023.O secretário de Gestão e Projetos de São Gonçalo e filho do prefeito Nelson Ruas (PL) é uma das principais apostas de seu partido na corrida estadual, mas, para chegar lá, vai precisar reconquistar muitos eleitores do pai. Uma das promessas do capitão com maior impacto nas urnas foi justamente o fim das barreiras erguidas por criminosos, que subtraem o direito de ir e vir de tantos cidadãos. No entanto, a carruagem está muito mais lenta do que os gonçalenses desejam. Na cidade, algumas ruas da cidade já se parecem com condomínios fechados — erguidos à revelia dos moradores e do poder público. No Jardim Catarina, um dos bairros mais populosos do segundo maior colégio eleitoral do estado, foi construída uma barricada... a poucos metros da escola municipal Irene Barbosa Ornellas.

Preparação para a época das chuvas

Aproveitando o recesso parlamentar, a Comissão de Defesa do Meio Ambiente da Alerj vai estar hoje na comunidade Proença Rosa, em Honório Gurgel, com representantes das secretarias estadual e municipal de Ambiente, Defesa Civil e Inea. Gustavo Schmidt (PSL) quer que a ação seja a primeira de várias em locais tradicionalmente afetados por enchentes e alagamentos. A ideia é receber denúncias da população — mas também promover conscientização.

Sinos da Esperança

Hoje, 18h, as igrejas do Rio de Janeiro vão tocar seus sinos por quatro minutos. A iniciativa inédita, do projeto "Sinos da Esperança", é da Assembleia e da Arquidiocese do Rio. Depois, o cardeal Dom Orani Tempesta rezará o Angelus.

Picadinho

Casa & Vídeo faz parceria inédita com a Cruz Vermelha Brasileira para coleta de doações de roupas, produtos de higiene e brinquedos.



A Câmara do Rio recebeu, na sexta-feira (17), o Prêmio Lixo Zero 2021, que reconhece atitudes sustentáveis de projetos pelo país.

Hoje, 21h, estreiao stand-up Rock + Humor no Rio de Janeiro, no Teatro Vanucci, na Gávea, com Gabi Roncatti e Landau.



Hoje, estreia a Roda de Samba Fuga de Malandro com Negão da Abolição, Renato Milagres e Oh Civil que vem diretamente de Porto Alegre para a apresentação.