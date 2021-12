O vereador de São Gonçalo Pablo da Água (PT) - Reprodução / Facebook

O vereador de São Gonçalo Pablo da Água (PT)Reprodução / Facebook

Publicado 21/12/2021 07:00

O vereador de São Gonçalo Pablo da Água está atravessando uma maré braba no PT depois de dar o voto favorável ao projeto que aprovou — de um dia para o outro — mudanças na carreira da Educação municipal.

Logo no primeiro mês do mandato, ele fechou com a base do governo, e, desde então, vem dando seu aval às pautas do prefeito Nelson Ruas (PL). Mas o PCCS foi a gota d'água: Pablo foi suspenso das atividades partidárias e denunciado à Comissão de Ética da legenda. Dependendo do resultado, pode até ser expulso. Na internet, já circulam montagens nem um pouco lisonjeiras ao rapaz.

Vale lembrar que o Ministério Público ajuizou uma ação civil pública questionando a tramitação em urgência da proposta: mesmo com 55 páginas, o texto foi votado apenas um dia depois de ser protocolado, sem a realização de audiências.