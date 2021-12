Prefeito Leandro Peixe em entrevista exclusiva ao Jornal O DIA - Foto: Maurício Peçanha

Prefeito Leandro Peixe em entrevista exclusiva ao Jornal O DIAFoto: Maurício Peçanha

Publicado 19/12/2021 09:00 | Atualizado 19/12/2021 11:51

O prefeito de Rio Bonito, Leandro Peixe (Republicanos), que prepare a roupa branca para pedir muita paz no ano novo, porque o fim de 2021 tem sido só desgosto para o alcaide. A dor de cabeça começou com a votação da Lei Orçamentária Anual na Câmara — cuja sessão foi obstruída... não pela oposição, mas pela base! O secretariado ficou olhando enquanto Eduardo Silva dos Santos, Humberto Alexandre Belgues, Alex da Conceição Santos, Reginaldo Ferreira Dutra, Carlos Augusto Figueiredo da Silva, Abner Alvernaz Júnior, Diorgenes Alves de Miranda deixavam o plenário. Como se não bastasse o relacionamento um tanto atribulado com o Legislativo, Peixe ficou fora d’água com uma operação policial, cujo alvo foi o interventor do Hospital Regional Darcy Vargas – nomeado por ele —, o ex-secretário de saúde de Barra do Piraí – Juberto Folena. Neste caso, o prefeito nadou rápido: já nomeou a médica Vera Lucia Machado Evangelho para o lugar de Folena.

Em contato com a coluna, o vereador Humberto Alexandre Belgues diz que a retirada do bloco governista do plenário, na terça-feira (14), ocorreu "porque o senhor presidente da casa se RECUSOU a colocar várias matérias em pauta o que acabaria prejudicando o município". A retirada teria acontecido "para dar tempo aos parlamentares, para que estes buscassem informações junto ao governo se essas matérias não sendo pautadas não prejudicariam o município". A LOA já foi aprovada.

Picadinho

O ex-deputado Mauro Magalhães lança na quarta (22), na Livraria Mar de Histórias, edição especial de O Sonhador Pragmático, biografia do ex-governador Carlos Lacerda.

A orquestra do projeto Arte & Vida realiza um concerto, hoje, às 11h15, no Santuário do Cristo Redentor.



Na terça-feira, às 19h, no quiosque La Carioca, no Leblon, tem o lançamento da revista fine art Vagalumes21, com obras de 21 artistas visuais brasileiros.



O projeto Subúrbios, plataforma para dar visibilidade às mais diversas atividades promovidas nas zonas Norte e Oeste do Rio, está com uma campanha de doações na Benfeitoria