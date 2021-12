O líder do governo, Márcio Pacheco (PSC) - Julia Passos/Divulgação Alerj

Publicado 18/12/2021 11:00

Durante o anúncio oficial do governo sobre o Abono Fundeb para os servidores da Educação, o líder do governo Marcio Pacheco (PSC) acabou levando os louros pela concessão. E que louros! Os profissionais vão receber uma gratificação com os R$ 230 milhões em recursos excedentes do fundo. Ao chegar ao plenário da Alerj, no entanto, deu os créditos a quem é de direito: o projeto que tramitou pela Casa autorizando o pagamento foi Sérgio Fernandes (PDT).