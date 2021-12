Ligação com a malha ferroviária do Espírito Santo, por meio da EF-118, é tema de reunião - Paulo Fernandes / Governo do RJ

Ligação com a malha ferroviária do Espírito Santo, por meio da EF-118, é tema de reuniãoPaulo Fernandes / Governo do RJ

Publicado 18/12/2021 07:00

O estado do Rio já tem planos para se beneficiar do Marco Legal das Ferrovias, aprovado pelo Congresso. Ontem, representantes do Ministério da Infraestrutura, o secretário da Casa Civil, Nicola Miccione, o senador Carlos Portinho (PL) e representantes do Porto do Açu se reuniram para estruturar o projeto da EF-118, para conectar os trilhos de Anchieta (ES) a São João da Barra (RJ). O orçamento de R$ 2,3 bilhões da obra é dividido entre a iniciativa privada e os governos do Rio e federal, por meio da renovação da outorga da Vale.

Apesar de ser um dos maiores complexos portuários do país, o Porto do Açu ainda é subaproveitado. A ideia é que, com uma conexão por estrada de ferro com o interior do país, os mares de São João da Barra possam exportar produtos agrícolas, pedras, minério, entre outros.

"Tivemos um importante avanço político para a viabilização da conexão ferroviária do Porto do Açu, com o comprometimento do Governo Federal com o tema e com o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Somente a implantação desta ferrovia, além de movimentar 13,5 milhões de toneladas até 2035, deve gerar R$ 460 milhões em impostos, 68 mil empregos diretos e indiretos e cerca de R$ 1 bilhão em salários para o Rio", comemora Miccione.