Prefeitura do Rio: servidores participam de curso de extensão - Divulgação

Prefeitura do Rio: servidores participam de curso de extensãoDivulgação

Publicado 18/12/2021 09:00

Servidores que estão na ponta, atuando com quem mais precisa de ajuda nesses tempos bicudos, estão tendo aulas de temas como vulnerabilidade, violação de direitos, políticas sociais, relações raciais e de gênero, e população de rua. A Secretaria Municipal de Assistência Social fechou uma parceria com o IFRJ para criar um curso de extensão sob medida. A primeira turma, que vai até janeiro, é formada por 59 educadores sociais de Creas, Casas Vivas e centros de acolhimento. "São profissionais que estão nas ruas atendendo à população vulnerável. Quanto mais qualificados forem, melhor o resultado da política de Assistência Social", diz Laura Carneiro. Em outra ponta, a prefeitura quer atrair pessoas de fora dos quadros para uma experiência no serviço público. A Fundação João Goulart, da Secretaria de Fazenda e Planejamento, vai receber um aporte de R$ 4,6 milhões para um programa de intercâmbio, com bolsas mensais de até R$ 3,5 mil, por um ano e meio.





A reforma eterna do Palácio Capanema

Projeto do Gustavo Capanema Oscar Niemeyer, Carlos Leão, Jorge Machado Moreira, Affonso Eduardo Reidy e Ernani Vasconcellos - IPHAN

Projeto do Gustavo Capanema Oscar Niemeyer, Carlos Leão, Jorge Machado Moreira, Affonso Eduardo Reidy e Ernani VasconcellosIPHAN

Quem passa pela Avenida Graça Aranha não aguenta mais ver os tapumes em volta do belíssimo Palácio Capanema — em obras há sete anos. O deputado Júlio Lopes (PP) faz parte desta turma, e encaminhou um requerimento de informações ao ministro do Turismo, Gilson Machado, pedindo explicações sobre a demora para a conclusão da reforma, bem como o valor investido.

Tchau, mosquitos!

Os moradores do Recreio estão comemorando a redução dos mosquitos. Lideranças locais vêm atuando com os Guardiões do Rio e com a Rio Águas na redução das gigogas, um indicador de poluição, que cobriam a Lagoinha das Taxas.

Pesca de obras nas lagoas de Maricá

A deputada Zeidan (PT) levou o presidente do Inea, Filipe Campello, para a sua Maricá. Ela queria que ele visse de perto as condições do sistema lagunar: os pescadores estão ansiosos por uma dragagem, para desassorear a área.

Picadinho

O Museu de Arte do Rio (MAR) vai receber, na tarde de amanhã, o lançamento do projeto Sotaque Carregado Artes, do ativista cultura DJ MAM.

Hoje (às 20h) e amanhã (às 18h), a Orquestra Sinfônica Brasileira se apresenta no Teatro de Câmara da Cidade das Artes.

Vai até o dia 20 o 5º Festival de Cinema de Esportes no CCBB. Ao todo, são 21 filmes com entrada franca.

O premiado ator, diretor e produtor Rogério Fróes vai dar nome ao palco Teatro de Arena Elza Osborne, em Campo Grande, onde o artista morou. A homenagem acontece amanhã.