Publicado 19/12/2021 08:00

Desde a Operação Quinto do Ouro, que desfalcou o plenário do Tribunal de Contas do Rio, a corte tinha que correr atrás do relógio para concluir a análise dos números de todos os 91 municípios jurisdicionados — além do governo. Mas em 2021, mesmo com dois conselheiros a menos, o ano vai fechar com todos os julgamentos realizados. Só falta analisar os dados de Arraial do Cabo — pauta da sessão de amanhã. Até o momento, foram emitidos 63 pareceres prévios favoráveis à aprovação das contas e 27 contrários.