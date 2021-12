O vereador Eliseu Kessler (PSD) - Renan Olaz / Divulgação / CMRJ

Publicado 19/12/2021 14:00

Tem gente se perguntando se o Palácio Pedro Ernesto ainda é uma Câmara... municipal. Afinal, Eliseu Kessler (PSD) criou três frentes parlamentares um tanto viajandonas: uma para cuidar das relações com os Emirados Árabes Unidos, outra com a China, e, por fim, com o bloco de países Brics. Um atento — e mal humorado — leitor do Diário Oficial disparou: "Precisamos de frentes de combate à fome, ao desemprego e ao desperdício de dinheiro público com bobagens".