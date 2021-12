Cortejo natalino de políticos desfila em Copacabana - Aline Macedo / Agência O Dia

Publicado 21/12/2021 08:00

Nem carro do ovo, nem do ferro velho. Os veículos a altos decibéis na noite de domingo, em Copacabana, vieram de um cortejo natalino do deputado Val Ceasa do vereador Ulisses Marins, com luzes e fantasias à la Carreta Furacão, além de uma versão funkeada do clássico hino "Jingle Bells".