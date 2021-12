Guarda Municipal trabalha em escala de 12/36 por causa da pandemia, mas projeto da prefeitura quer tornar regime permanente - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 24/12/2021 09:00

No mar de projetos que Eduardo Paes (PSD) enviou à Câmara no primeiro ano de seu terceiro mandato, algumas propostas importantes — e um tanto espinhosas — acabaram ficando à deriva. Um dos temas que ainda não começou a ser enfrentado pelo Legislativo é a mudança na escala da Guarda Municipal. Graças a uma lei complementar do antecessor Marcelo Crivella, os agentes trabalham por 12 horas e depois descansam por 60 — enquanto policiais militares operam em regime de 12/24 e 12/48. No entanto, por causa da pandemia, o intervalo foi reduzido temporariamente para 36 horas, e a proposta do PLC 7/2021 é justamente a de tornar esse turno permanente. Diz a justificativa que, assim, o efetivo nas ruas aumenta em 50%. Também espera um "empurrãozinho" do Executivo a criação de uma taxa para transportes por aplicativos. Outros projetos adiados para 2022 são o Plano Diretor e a criação da Companhia Carioca de Parcerias e Investimentos.





Uma panorama do Rio em entrevistas

Durante a próxima semana, o Informe do Dia vai oferecer ao leitor um panorama da política do estado do Rio de Janeiro, em entrevistas exclusivas com prefeitos de cidades das diferentes regiões. A série começa no domingo, com o recém-empossado Rubens Bomtempo, de Petrópolis. Os outros municípios são (em ordem alfabética): Angra dos Reis, Arraial do Cabo, Campos dos Goytacazes, Duque de Caxias e Volta Redonda. Para começar o ano, no domingo (02), a conversa será com o governador Cláudio Castro (PL).

O dia D para o carnaval de rua

Quem é do baticumbum deve anotar a data: 15 de janeiro. Duas semanas após o Réveillon, o comitê científico da Prefeitura do Rio vai avaliar o resultado das comemorações de Ano Novo para poder dar um veredito sobre novas aglomerações em fevereiro. Na liga Sebastiana, o bloco Meu Bem, Volto Já decidiu tirar os tamborins do armário só em 2023, mas boa parte dos demais está animada. "Se o comitê disser que pode ter carnaval, faremos a festa", diz Rita Fernandes.

Prazo maior para recurso

Ao fim do recesso parlamentar, o deputado Renato Zaca (PTB) espera botar em pauta seu projeto para estender o prazo de recurso a PMs reformados por tempo proporcional, já que muitos órgãos fecharam na pandemia.

Sem correção no salário da prefeita

A Lei 1452/21, aprovada pela Câmara de Japeri, prevê a correção salarial de 26,84% para todos os servidores — incluindo o Poder Executivo. Em um ofício, a prefeita Fernanda Ontiveros (PDT) abriu mão do próprio aumento.

Picadinho

O DJ Philippe Moreno se apresenta, domingo, 26, no Summer 4Ever, em Duque de Caxias. O ingresso é R$30 mais um brinquedo ou alimento não perecível.

No dia 27, o Teatro Clara Nunes, no Shopping da Gávea, terá duas sessões do Festival de Humor, às 19h e às 21h.

O evento gratuito Rio Bossa Nossa volta à praia de Ipanema com shows e diversas atrações na virada do ano, por quatro dias.

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo do Programa de Mestrado em Administração (PPGA) noturno, da Unigranrio Barra.