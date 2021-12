Prefeitura de Japeri - Divulgação

Publicado 23/12/2021 09:00

O vereador Tiago Careca (PSC) pode ter mais cabelos do que Kojak, mas ele se inspirou no tenente da ficção e passou a lupa no edital de renovação da frota da administração municipal. O parlamentar ficou espantado ao fazer as contas e ver que a previsão de gastos com o aluguel anual de cada veículo é apenas um pouco inferior ao custo de ir a uma concessionária e levar um 0 km para a garagem. Para a locação de 24 veículos de passeio por 12 meses, a estimativa é de um desembolso de R$ 1 milhão. Ou seja, um investimento de R$ 42 mil por cada carro ao longo de 12 meses. A compra sairia por cerca de R$ 5 mil a mais. A prefeitura diz que o valor agregado inclui itens como manutenção, documentação, seguro, impostos e reposição, "sendo esta a modalidade indicada em detrimento da compra consoante recomendação do TCE/RJ". O pregão foi concluído no dia 1º, e o resultado foi publicado no Diário Oficial do dia 17. Contudo, ainda não está no portal de transparência.





Mais dindim para o verde

O pessoal da Fundação Parques e Jardins está animado para o ano que vem aí: em janeiro de 2021, havia só R$ 1 mil em caixa para investimentos. Em 2022, espera-se R$ 84 milhões. Está previsto, ainda, um censo verde.

Picadinho

Hoje, a hamburgueria O Burguês, em parceria com o Projeto Compaixão, vai doar 110 sanduíches para pessoas em situação de rua, na praça em Cascadura.



Hoje, a partir das 21h, todos os membros de alas da Unidos da Tijuca cantam o samba criado para contar a temática da lenda do guaraná, na quadra da escola.



Sábado, Natal, às 22h, tem o último Baile Charme do Viaduto de Madureira do ano com ingresso antecipado R$15 e passaporte da vacina.



Até o dia 25/12, o Bondinho Pão de Açúcar oferece 50% de desconto na compra do segundo ingresso pelo site.