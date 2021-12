Os caciques do DEM Rodrigo Maia e ACM Neto - Fotos de divulgação / Câmara dos Deputados

Publicado 23/12/2021 07:00

A reaproximação dos caciques do DEM Rodrigo Maia e ACM Neto deixou gente na alta cúpula do PSL com a pulga atrás da orelha. Os mais afoitos falam até em implosão do União Brasil — mas a maioria vê a fusão como jogo jogado.