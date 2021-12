Líder da oposição, deputado federal Alessandro Molon (PSB-RJ) - Câmara dos Deputados

Publicado 22/12/2021 07:00

Alessandro Molon (PSB) está animado para concorrer a senador, e vai começar a rodar o estado como pré-candidato logo que o ano começar. Depois de três mandatos de deputado federal, ele diz não querer se acomodar. A aposta é no confronto com o bolsonarismo, reforçando ser o líder da oposição na Câmara. "Precisamos retomar uma das vagas do Senado para o nosso campo".

Vale lembrar que, atualmente, os três parlamentares fluminenses da Câmara alta são do PL.