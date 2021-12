Washington Quaquá - Reprodução Internet

Publicado 22/12/2021 11:00

Quem já embarcou no ship LulAlckmin é o vice-presidente nacional do PT e ex-prefeito de Maricá, Washington Quaquá. Pré-candidatíssimo a deputado federal em 2022, ele foi um dos defensores de uma aliança informal Castro-Lula no RJ. Nas redes, ele diz que o ex-governador paulista seria o melhor vice para liderar um pacto nacional. E deixa claro o pragmatismo: "Política não se faz com fígado. Se faz com estratégia(...) Um governo de confronto vai adiantar o quê?".

Veja abaixo as postagens: