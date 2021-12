Força-tarefa do MP e da Prefeitura fazem demolição de prédio residencial construído pela milícia na Muzema - DIVULGAÇÃO/SEOP

Publicado 23/12/2021 09:00

Por baixo, os equipamentos novinhos encontrados ontem na cobertura de um prédio irregular na

Muzema valem cerca de R$ 20 mil. A geladeira, a máquina lava e seca, armários e um ar condicionado

split não estavam lá no dia anterior, quando a prefeitura entregou a notificação. A hipótese é que teriam sido levados numa tentativa de impedir a demolição da construção, por já haver moradores. Mas as britadeiras cantaram — e a ação conjunta do MP, Seop e Subprefeitura de Jacarepaguá levou os objetos a um depósito. Se o dono quiser recuperá-los, terá que... apresentar a nota fiscal.