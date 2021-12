O Procurador-Geral de Justiça, Luciano Mattos - Daniel Castelo Branco

O Procurador-Geral de Justiça, Luciano Mattos Daniel Castelo Branco

Publicado 23/12/2021 11:00

As ações realizadas pela Força Tarefa do Ministério Público para reprimir ocupações irregulares no Rio vão render frutos. O procurador-geral de Justiça, Luciano Mattos, já recebeu pedidos para levar as investigações a Niterói e à Região dos Lagos. Só a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente já desbaratou 26 construções ligadas às milícias, em um prejuízo de R$ 250 milhões.