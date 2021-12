Publicado 28/12/2021 18:13

A Procuradoria Geral do Estado deu entrada, nesta terça-feira (28) em um pedido para participar da ação da Assembleia Legislativa do Rio tentando impedir o aumento das tarifas de gás, que pode chegar a 50%.

Na petição, o PGE Bruno Dubeux, argumenta que as normas do direito do consumidor estão sendo violadas:

"É contra essa conduta abusiva e, mesmo, inconstitucional da Petrobrás que se insurge nesta demanda, pela qual se demonstrará a necessidade de manutenção urgente das regras e preços atualmente em vigor", diz o texto.

As novas tarifas, previstas para entrar em vigor em 1° de janeiro, afetam tanto o gás encanado como o GNV.