Publicado 11/05/2022 13:58

Estamos de casa nova e sendo muito bem recebidos pelo O Dia. Agora nossa coluna se apresenta de forma mais autoral e mais regionalizada para atender à grande capilaridade que O Dia possui no Rio de Janeiro e no Brasil, em geral. A Coluna "Responsabilidade.com" foi uma das pioneiras, começando em 2008, junto com a chegada da edição em português do Jornal Le Monde. Depois, seguiu de forma independente e, agora, volta repaginada e em um ano emblemático, com a instalação da Bolsa Verde do Rio, o protagonismo do ESG e a internacional Rio+30.

Entendemos as questões socioambientais de forma ampla, dialogando diretamente com outros segmentos, como economia, cultura, comportamento, política, educação, mídia, moda, entre outros. Além, é claro, de abordar os impactos ambientais e o aquecimento global, fenômenos que já sentimos, literalmente, na pele.

Também por aqui vamos continuar nos empenhando para trazer a você, leitor, o que se espera de uma coluna: o inédito, aquele recorte pouco explorado, notícias exclusivas, comentários de personalidades significativas, frases espirituosas, casos inusitados, bastidores, uma foto emblemática, ou seja, o que não é visto facilmente por aí.

E, para isso, contamos com a sua participação! Envie sugestões pelo e-mail [email protected] . Fique à vontade para compartilhar.

Luiz André Ferreira

Jornalista, mestre em Bens Culturais e mestre em Projetos Socioambientais. Professor da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, e da Faculdade de Comunicação Hélio Alonso (Facha). Durante oito anos foi diretor da Rádio pública-educativa do RJ, a Roquette-Pinto e também supervisor de Comunicação da Appai-RJ

Trabalhou também como repórter e correspondente em diversos veículos de comunicação, como Reuters, Le Monde, Jornal do Brasil, TV Educativa e grupos Globo, Bandeirantes, Folha de S. Paulo e O Estado de S.Paulo.