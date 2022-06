Batman visita hospitais brasileiros - Divulgação/Zanetta Fotografia

Publicado 22/06/2022 17:53 | Atualizado 22/06/2022 17:54

Não precisa ser um super-herói para ajudar os outros, embora Cristiano Zanetta, conhecido como Batman do Brasil, vem se destacando em seu trabalho com crianças e adolescentes realizado em hospitais oncológicos pelo país. O crescimento de ações como a dele refletem na melhora do Brasil no quesito mundial de solidariedade.

O país subiu 14 posições no Ranking Global, ocupando agora a 54ª colocação em uma lista de 114 nações. Ou seja, melhorou, mais ainda falta muito em termos proporcionais. Estamos na metade desse gráfico. Destrinchando a pesquisa, descobrimos que, no último ano, 15% dos brasileiros atuaram de forma voluntária e 63% ajudaram, pelo menos, uma pessoa desconhecida.



Pesquisa Solidária

A pesquisa Voluntariado no Brasil, realizada pelo Datafolha e Idis (Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social), conclui, que: 34% dos entrevistados desenvolvem efetivamente essa atividade e 12% são engajados regularmente em ações de ajuda.

O levantamento, referente a 2021, também contabilizou cerca de 57 milhões de voluntários no Brasil e desse número, 12% (média de 20 milhões) realizam os trabalhos com uma frequência definida- como o caso do nosso Batman - e 22% (cerca de 37 milhões) sem uma continuidade.





O Batman do Brasil

Assim como o super-herói, que na história oficial perdeu os pais e cresceu sozinho, o sósia brasileiro também buscou forças na dor durante a infância como combustível para fazer o bem. Cris Zanetta, hoje com 43 anos, depois de conhecer a verdadeira história do Batman em uma sessão de terapia, iniciou as assistências em hospitais por todo País.

“No começo do meu trabalho, eu não tinha autorização para entrar e conversar com as crianças. Então, comecei a fazer isso escondido, e cada vez queria atender mais e mais quem precisava de mim. Até que os médicos perceberam uma baita evolução nos pacientes e foi quando ganhei permissão para entrar sempre que possível”, lembra Cris.

Em seu currículo, mais de 100 ‘Batmans’ já treinados por ele, numa verdadeira rede do bem. Isso sem contar com "mulheres maravilha" e "mulheres gato", que também seguem com a missão pelo País.

"Com essa oportunidade de visitar hospitais pelo Brasil inteiro, involuntariamente, acabou inspirando outras pessoas a iniciarem projetos como esse, então eu já recrutei Batman de Floripa, Minas Gerais e Rio de Janeiro, por exemplo. Assim como eu sei que preciso entregar mais do que 100% nas minhas visitas, eles também entregam isso”, detalha Cris.

Cristiano tem mais de 80 mil seguidores no Instagram e mais de 10 mil inscritos em seu canal pelo Youtube.