Sustentabilidade no e-commercefoto de divulgação

Publicado 03/12/2022 14:49 | Atualizado 03/12/2022 16:39

A cada dia que passa empresas e empreendedores precisam se ajustar ainda mais em melhorias para o meio ambiente e trazer o que há de melhor para que o mundo seja mais sustentável. A adoção dessas medidas são fundamentais para todos os ramos, inclusive o virtual que também sofre pressão do mercado e dos consumidores para a adequação a Agenda ESG (sigla em inglês para Ambiental + Social + Governança).

“É fundamental que as lojas virtuais também se comprometam com a sustentabilidade”, defende Paulo Socatteli, proprietário de umas das maiores empresas de envio do Brasil adotou as medidas ambientais para promover a mobilização social e trazer ao público as melhores formas de preservar a natureza de forma consciente.

“Considerando o rápido crescimento do e-commerce nos últimos anos, em especial em 2020, é fundamental que as lojas virtuais também se comprometam com a sustentabilidade. Além de permitir uma maior conexão com o público, essa postura pode contribuir para a otimização dos processos e a redução de custos da operação”, diz ele.

Ao adotar medidas sustentáveis em operações, um e-commerce posiciona-se como uma empresa que se compromete de forma ecologicamente correta. E se engana achando que essa adaptação é uma despesa a mais. Pelo contrário, trata-se de um investimento que traz, inclusive, um rápido retorno.

“Essa atitude é de suma importância para a preservação do meio ambiente, além de também trazer um retorno financeiro para o seu negócio. A produção das empresas precisam se preocupar com os processos produtivos que as empresas adquirem para produzir os bens de consumo de forma em que não afetem o meio ambiente”, emenda Paulo Socatelli.

Essa tendência permite que “as empresas de e-commerce que estão investindo em sustentabilidade consigam atrair um maior público, fortaleçam suas marcas no mercado e garantam uma maior fatia em vendas”, finaliza o especialista ouvido pela Coluna.