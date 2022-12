Luciano Fernandes sobre Empreendedorismo Ambiental - foto de divulgação

Publicado 03/12/2022 14:48 | Atualizado 03/12/2022 16:42

A expressão passou a fazer parte da rotina empresarial por conta da pressão para que as organizações de adaptem a Agenda ESG (sigla em inglês para as junções de Ambiental + Social + Governança). Mas você sabe o que significa?

De forma simplificada, podemos explicar o termo como o uso das ferramentas de empreendedorismo com a preocupação de gerar efeitos positivos no meio ambiente. Alguns exemplos são as companhias que trabalham com soluções ecológicas, buscando diminuir o impacto ambiental, ou ainda, as que não fazem testes em animais, as chamadas cruelty free.

“Empreendedorismo ambiental entende a responsabilidade ambiental dos negócios, seus impactos, fontes de matérias-primas e recursos, de forma a garantir que estas variáveis ambientais estejam presentes no processo de gestão de negócios. Entre as entregas e resultados propostos, além da geração de renda, estão também a manutenção dos recursos naturais e a sustentabilidade social, econômica e ambiental do negócio. Empreender de forma sustentável traz benefícios ambientais e financeiros”, explica Luciano Fernandez, empreendedor e investidor.

Surgir sustentável ou se tornar?

Para as novas organizações, o ciclo se torna mais fácil, já que existe a opção de “nascer” sustentável, mas para quem já está no mercado, a postura precisa ser mudada. “As empresas precisam olhar atentamente para todos os níveis de suas cadeias, de fornecedores, transportes e logística reversa. Precisam incorporar de fato em seus processos internos e metas a sustentabilidade, muito além da sigla ESG (Ambiental, Social e Governança) que está em moda: incorporar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) em seu mindset. E, claro, evitar o greenwashing, porque o consumidor é, antes de tudo, uma pessoa, um cidadão, e não é burro”, completa ele.



Greenwashing é um outro conceito que precisa ser mais discutido. Para quem não está familiarizado com o tema, trata-se do marketing gratuito, ou seja, empresas que apenas falam em sustentabilidade como forma de propaganda, mas que não incluem realmente esse conceito em sua rotina.

As mudanças climáticas e questões ambientais urgentes

O momento em que vivemos é bastante crítico em relação ao que podemos esperar diante das urgências ambientais que incluem questões climáticas, níveis de poluição, desmatamento que só aumentam. “Existem desafios alarmantes que dependem de soluções estratégicas para combater os grandes impactos negativos de nossos biomas. Os recursos são limitados e precisam de atenção especial de todas as esferas da sociedade”, finaliza Luciano.