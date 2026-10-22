Prefeito Marcelo Magno ladeado pelo seu vice, Diego Silveira, e o secretário de Turismo, Júnior ChuchuFoto: Reprodução
Marcelo Magno 'dá recado' a Jordy e reafirma apoio a Flávio
Prefeito de Arraial do Cabo mantém aliança com Altineu Côrtes, enquanto disputa por reconhecimento político esquenta os bastidores eleitorais da Região dos Lagos
Marcelo Magno 'dá recado' a Jordy e reafirma apoio a Flávio
Prefeito de Arraial do Cabo mantém aliança com Altineu Côrtes, enquanto disputa por reconhecimento político esquenta os bastidores eleitorais da Região dos Lagos
De postinho a UBS de verdade: Daniela transforma atendimento em Paracatu
Entrega amplia a estrutura de atendimento, incorpora fisioterapia e antecede outras cinco unidades previstas pela Prefeitura de Araruama. Outras cinco unidades de saúde estão no radar
Casimiro gasta R$ 124 mil em ponte com madeira usada no Paratis
Moradores questionam a segurança da estrutura instalada e contrato com empresa ligada a empresário investigado pelo Gaeco apresenta instabilidade no portal oficial
Encontro em apoio a Flávio reúne apoiadores no comitê do PL em Cabo Frio
Encontro idealizado por Dr. Serginho e Dra. Gabriela reforçou a campanha presidencial na reta final antes do segundo turno; mobilização continua na sexta-feira (23)
Justiça e democracia entram em cena para 250 estudantes em Rio das Ostras
Iniciativa idealizada pelo vice-prefeito de Cabo Frio, Miguel Alencar, e pelo desembargador José Muiños Piñeiro Filho chegou pela primeira vez ao município
Sem cumprir PCCV, Ramon enfrenta nova greve de docentes em Casimiro
Categoria cobra aplicação da lei aprovada pela própria gestão, pagamento de férias e estabilidade de concursados
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.