Prefeito Marcelo Magno ladeado pelo seu vice, Diego Silveira, e o secretário de Turismo, Júnior Chuchu - Foto: Reprodução

Prefeito Marcelo Magno ladeado pelo seu vice, Diego Silveira, e o secretário de Turismo, Júnior ChuchuFoto: Reprodução

Publicado 22/10/2026 13:43

A disputa por espaço e reconhecimento no campo bolsonarista ganhou mais um capítulo na Região dos Lagos. Em Arraial do Cabo, o prefeito Marcelo Magno (PSD) reafirmou publicamente seu apoio a Flávio Bolsonaro (PL) após críticas do senador eleito Carlos Jordy (PL), que questionou sua atuação na campanha presidencial e chegou a afirmar que “a casa caiu”.

Em resposta indireta à cobrança, Marcelo publicou uma foto ao lado de aliados e declarou: “Minha posição está definida”. Na mesma manifestação, destacou o respeito às diferentes opiniões e às escolhas democráticas. Sem citar Jordy diretamente, o prefeito deixou registrado seu posicionamento em um momento de intensificação das articulações para o segundo turno presidencial.

A manifestação do senador eleito também colocou em evidência o prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho (PL), apontado pelo parlamentar como exemplo de aliado que, em sua avaliação, merece reconhecimento pelo apoio a Flávio e Douglas. A comparação acrescentou um componente à disputa: além do alinhamento eleitoral, está em jogo o reconhecimento político entre lideranças que orbitam o mesmo campo.

Aliança preservada

O episódio chama a atenção porque Marcelo Magno, embora tenha deixado o PL, mantém uma relação próxima com Altineu Côrtes, presidente nacional da legenda. Os dois se reuniram recentemente no Rio de Janeiro para discutir a mobilização de lideranças de Arraial do Cabo em apoio a Flávio Bolsonaro.

A interlocução indica que a saída do partido não encerrou os canais políticos entre o prefeito e Altineu. Ao mesmo tempo, as críticas de Jordy revelam que a proximidade com lideranças nacionais e a demonstração pública de apoio podem assumir pesos diferentes na avaliação dos aliados.

Na reta de preparação para o segundo turno, o episódio mostra que a disputa não se limita às urnas. Na Região dos Lagos, a construção de alianças, a exposição pública dos apoios e a busca por protagonismo também entram no cálculo político. Marcelo deixou sua posição registrada; resta saber como esse movimento repercutirá nas relações entre as lideranças envolvidas.