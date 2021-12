Perita Renata Bento - Divulgação

Rio - "Estou em processo de separação e tenho dois filhos menores, de 5 e 7 anos. Meu marido tem sérios problemas emocionais. Como posso recorrer a uma perícia psicológica em Vara de Família?" (Marina Silva, Angra dos Reis, RJ).



O pedido de perícia psicológica é feito pelo juiz, que poderá solicitar o laudo por iniciativa própria ou levando em consideração a sugestão de um dos advogados das partes (ou ambos) ou do Ministério Público. Segundo a psicanalista e perita Renata Bento, trata-se de um exame minucioso que se desenvolve através da investigação clínica da personalidade e da dinâmica familiar.



A especialista esclarece que a perícia psicológica buscará iluminar alguns pontos ao magistrado, como por exemplo, os riscos para o desenvolvimento psíquico dos filhos do casal (criança ou adolescente) além de traços da personalidade dos pais ou comportamentos inadequados que possam oferecer riscos psíquicos à criança, assegurando que o melhor interesse da criança seja prioridade.



“O estudo psicológico é a forma para entender o conflito para que a decisão judicial não seja tomada tão somente baseada em leis”, salienta o coordenador do serviço www reclamar adianta com br, advogado Átila Nunes.

