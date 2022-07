Paulo Klein, advogado - Divulgação

Paulo Klein, advogado Divulgação

Publicado 14/07/2022 01:00

Rio - "Minha conta foi hackeada e todo o meu dinheiro desapareceu. O banco não quer se responsabilizar e diz que não vai devolver meu dinheiro. Estou sem dormir direito. Não sei mais o que fazer para reaver meu dinheiro" (Rosane Batalha, Grajaú).



A responsabilidade é do banco por falha na segurança do aplicativo, assim vem decidindo os tribunais. “Fale com o seu gerente e se ainda assim o problema não for resolvido, acione os órgãos de Defesa do Consumidor e o judiciário para reaver seu dinheiro, desde que comprove o ato”, orienta o advogado criminalista Paulo Klein.

Diante da grande ocorrência de fraudes é importante que o consumidor redobre os cuidados com o universo digital. “Ative a autenticação em dois fatores e não deixe seus e-mails abertos e logados em seu aparelho de telefone. As senhas de redes sociais e bancos podem ser recuperadas dessa forma”, alerta o especialista.



Assim que possível troque todas as senhas pessoais que estavam salvas no aparelho. O ideal é trocá-las com certa frequência, salientam os advogados do serviço www.reclamaradianta.com.br. O atendimento é gratuito pelo e-mail jurídico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 99328-9328.



Casos resolvidos pela equipe do Reclamar Adianta (WhatsApp: 21-99328-9328 - somente para mensagens): Marcos Machado (Sky), Jonathan Vieira (Sodexo) Amélia Oliveira (Casas Bahia).