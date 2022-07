O advogado Renan Teixeira - Divulgação

O advogado Renan Teixeira Divulgação

Publicado 06/07/2022 00:00

O advogado Renan Teixeira esclarece que, desde 9 de março, quando foi publicada a Lei 14.311, as gestantes com esquema vacinal completo contra o coronavírus devem retornar ao trabalho presencial. A vacinação é uma opção da trabalhadora, entretanto, no caso da gestante optar por não se vacinar, deverá assinar um termo de responsabilidade e livre consentimento para o exercício do trabalho presencial. "Uma alternativa é o empregador manter a trabalhadora grávida em home office, se assim ele desejar", pontua o especialista. Outra informação importante é a de que, para os casos em que as atividades presenciais da trabalhadora não possam ser exercidas remotamente, ainda que se altere suas funções, respeitadas suas competências e condições pessoais, a situação deve ser considerada como gravidez de risco até a gestante completar a imunização e poder retornar ao trabalho presencial. A nova regra vale inclusive para as trabalhadoras domésticas, salientam os advogados do serviço www.reclamar adianta com br. O atendimento é gratuito pelo e-mail jurí [email protected] ou pelo WhatsApp (21) 993289328.

