Daniel Blanck, advogado - divulgação

Daniel Blanck, advogadodivulgação

Publicado 28/06/2022 06:00

Separei-me há dois anos e a minha ex-esposa está me proibindo de ver o meu filho nos dias marcados. Quais são os meus direitos? O que devo fazer? William Silva-Botafogo



Segundo o advogado Daniel Blanck, o genitor que dificultar o exercício da autoridade parental pratica ato definido na lei como alienação parental, que é a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos genitores ou avós, que repudie genitor.

“A orientação nesses casos é buscar o auxílio de um advogado para propor ação judicial caso não exista nenhuma em curso. Caso já exista um processo de guarda, de forma incidental para que o juiz e o Ministério Público tomem ciência dos fatos e apurem para que sejam tomadas as medidas necessárias para cessar a alienação como forma de proteção a criança ou adolescente”, esclarece Daniel Blanck.