Renata Bento, psicanalista - Divulgação

Renata Bento, psicanalistaDivulgação

Publicado 04/07/2022 06:00

Tenho percebido minha filha de 13 anos digitando muito no celular. Ela fica assustada e esconde o aparelho quando chego perto. Tenho receio que ela esteja sendo vítima de algum assediador. O que devo fazer? Já tentei ver o celular, mas como tem senha, não consigo ter acesso. (Cecília Assis, Recreio)



A adolescência é um período de transformação física e emocional. Uma delas é a necessidade de afastamento e privacidade que o adolescente passa a ter. Por outro lado, é muito importante que se tenha, porque é nesse período que se formará a identidade.



É bom quando os pais estabelecem uma relação de parceria, baseada na confiança, no cuidado e no afeto com os filhos nesse período, sem esquecer a necessidade de supervisão. Essa construção da confiança ocorre através do diálogo franco, com abertura para o adolescente se expressar. E a partir daí, criarem alianças de convivência, baseada nos limites e regras de cada família, orienta a perita Renata Bento.