Fernanda Pereira, advogada - Divulgação

Fernanda Pereira, advogadaDivulgação

Publicado 15/07/2022 00:00

Fui vítima de furto na empresa onde trabalho. Estou com medo de denunciar aos meus superiores. Não tenho como provar, mas sei quem foi. Esse tipo de situação está se tornando recorrente na empresa. O que devo fazer? (Maria das Graças, Vargem Pequena).



“Converse com seu superior direto e relate que foi furtada. Ele deverá reportar aos superiores ou tomar uma medida imediata. Faça isso por escrito e deixe registrado, mas sem apontar a pessoa da qual desconfia, afinal você não tem provas”, orienta a advogada Fernanda Pereira Machado.

A especialista orienta que seja feito um Boletim de Ocorrência caso a empresa ou os superiores não tomem providências. “Com o registro, caberá à polícia investigar”, completa a advogada.



O local de trabalho deve ser um local seguro, e esta segurança deve ser observada pelo empregador, com o objetivo de precaver eventuais acontecimentos indesejados e ilícitos, salientam os advogados do serviço www.reclamar adianta com br. O atendimento é gratuito pelo e-mail jurídico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 993289328.



Casos resolvidos pela equipe do Reclamar Adianta (WhatsApp:(21)99328-9328 - somente para mensagens): Oswaldo Dutra (Secretaria de Transportes), Lucas Nunes (Carrefour) Ariel dos Santos (Caixa Econômica)