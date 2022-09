Renata Bento - Divulgação

Renata Bento Divulgação

Publicado 12/09/2022 06:00

Estou casada há nove anos e tenho dois filhos pequenos. Meu marido pediu o divórcio. Ele disse que vai lutar pela guarda das crianças e me faz ameaças constantes. Trabalho e tenho condições de criar meus filhos. O que devo fazer? (Viviane Gomes, Recreio)



Renata Bento, psicanalista e perita em Vara de Família, explica que o processo de separação é complicado, dolorido e traumático. “É algo que traz à tona muitas questões de cada um, que se misturam ao próprio processo de dissolução da relação”, pontua a especialista.



As ameaças de um genitor querendo retirar o poder parental do outro genitor, normalmente, são patrocinadas pelo ódio, ressentimentos e mágoas relativas ao relacionamento de casal, que ainda não se dissiparam. As crianças são as maiores vitimas desse tipo de abuso de poder, porque em meio as brigas, perdem um dos seus referenciais”, salienta Renata Bento.



Com o advento da guarda compartilhada, atualmente é muito difícil que a guarda unilateral seja deferida pelo juiz. A guarda compartilhada é lei e mesmo que o casal não tenha boa relação, ela deve ser aplicada.

“Ao se sentir ameaçada com esse tipo de situação, procure ajuda especializada”, reforça a psicanalista e perita em vara de família.



É muito importante que após a separação os pais tentem, por mais difícil que seja manter uma boa relação. É preciso entender que os filhos também sofrem com esse processo e cabe aos pais minimizar o sofrimento deles, reforçam os advogados do serviço www.reclamar adianta com br. O atendimento é gratuito pelo e-mail jurídico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 993289328.



