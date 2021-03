Ofício do Sepe enviado a Renan Ferreirinha, secretário municipal de Educação Reprodução

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 09/03/2021 16:29 | Atualizado 09/03/2021 16:29

O Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio de Janeiro (Sepe) denunciou nesta semana à Secretaria de Educação da capital diversas escolas que estão funcionando em meio à pandemia mesmo com casos de funcionários que testaram positivo para a covid.



No ofício endereçado ao secretário da pasta, Renan Ferreirinha, o Sepe também aponta as unidades da rede pública de ensino do Rio que estão fechadas e também com casos de servidores infectados.



A categoria se posicionou contra o retorno das aulas presenciais, e vem reivindicando a suspensão da medida.