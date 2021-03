Município definirá, por meio de consulta pública, qual será a nova empresa Daniel Castelo Branco

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 09/03/2021 19:02 | Atualizado 09/03/2021 20:16

O Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro (Previ-Rio) iniciará nos próximos dias consulta pública para credenciamento de novas operadoras para o Plano de Saúde do Servidor Municipal (PSSM). Atualmente, a operadora do plano é a Assim, que atende a mais de 150 mil usuários, entre titulares e dependentes.



Segundo o Previ-Rio, o objetivo é "democratizar o processo, dando oportunidade de participação de um maior número de empresas interessadas, visando oferecer mais opções de plano de saúde para os servidores".