Secretário José Luís Cardoso Zamith afirma que a redução na quantidade de licitações vai aumentar a transparência Eliane Carvalho

Publicado 04/09/2021 06:00

Para padronizar as compras da área de saúde, evitar fraudes e garantir economia ao estado, o governo fluminense criou uma Comissão Executiva de Gestão Estratégica de Suprimentos para medicamentos e insumos hospitalares.

Participam a Secretaria de Estado de Saúde, a Fundação Saúde, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, o Hospital Universitário Pedro Ernesto e a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, coordenando os trabalhos.



O objetivo é identificar e analisar os itens de maior consumo, para estabelecer uma padronização e melhorar a qualidade das aquisições.

Após esse trabalho, a compra de todos os itens passará a ser centralizada, o que vai garantir a redução do preço, mitigar o risco de desabastecimento, e ainda assegurar, por meio de contrato, a substituição de produtos com data de validade a vencer, sem que haja desperdício. A iniciativa é pioneira no Estado.



De acordo com o secretário de Estado de Planejamento e Gestão, José Luís Cardoso Zamith, essa redução na quantidade de licitações vai aumentar a transparência e o controle do uso do dinheiro público.