Aplicativo é de uso exclusivo de servidores federais ativos, aposentados e pensionistasReprodução

Publicado 03/09/2021 11:42

O aplicativo SouGov.br alcançou a marca de 600 mil usuários. Com alta aprovação nas principais lojas de aplicativos do Brasil, a ferramenta tem nota média de 4,6 na pontuação que vai até 5.



Desde que foi lançado, em maio deste ano, o app vem se consolidando como o principal canal de atendimento a servidores públicos federais ativos e aposentados, pensionistas e anistiados políticos do Poder Executivo Federal civil.

"O SouGov.br é exatamente a transformação digital que estamos promovendo aqui dentro, na Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal", afirma o secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, Caio Mario Paes de Andrade.

O secretário ressalta que a ferramenta busca "dar mais eficiência, para melhorar o desempenho do gestor, melhorar a qualidade da informação e aprimorar a capacidade de relacionamento e entrega dos serviços e produtos".

SERVIÇOS



Pelo SouGov.br, os servidores podem realizar diversos serviços - que antes só podiam ser feitos presencialmente - de forma digital. O aplicativo reúne em um só lugar 28 serviços relacionados à vida funcional dos usuários.

São 25 funcionalidades no modo Autoatendimento como, por exemplo, a consulta ao contracheque e às férias, o encaminhamento do atestado de saúde e o cadastro ou alteração de dados bancários.

Servidora pública federal, Patrícia Gabriele Fonseca afirma, atualmente, resolve tudo pela ferramenta: "O SouGov.br é mais completo que o aplicativo anterior. Ficou mais fácil encontrar o que preciso, a separação por ícones facilitou a localização dos assuntos. Nem sei mais onde fica o departamento de Recursos Humanos, resolvo tudo pelo app”.

"Interface moderna, boa usabilidade e transparência no uso e funções. Não tive dificuldade nenhuma em fazer os procedimentos que estão à disposição. Como usuária, estou muito satisfeita”, comenta a servidora Cátia Parreira.

PEDIDOS DE LICENÇA



Também estão à disposição três requisições que são direcionadas diretamente à unidade de gestão do órgão ou entidade onde o servidor está lotado: as licenças gestante, adotante e paternidade, o auxílio-transporte e a assistência à saúde suplementar. Depois de analisado o pedido, a resposta é enviada também pelo aplicativo.



ACESSO VIA WEB



Desde 29 de julho último, as mesmas funcionalidades do aplicativo SouGov.br também podem ser acessadas pelo computador.



PROGRAMA STARTUP GOV.BR



O SouGov.br faz parte do programa Startup gov.br, que reúne um portfólio de projetos estratégicos de transformação digital implementados no governo federal pela Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia.

Os projetos são definidos a partir de critérios de impacto como número de beneficiários potenciais, economia potencial de recursos financeiros para a Administração Pública e número de acessos do serviço ou da solução tratada.

Atualmente, há 23 times do Startup gov.br atuando nas mais diversas frentes: regularização fundiária, transportes, assistência social, educação e economia – como é o caso do SouGov.br.

Com informações do ME