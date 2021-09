Anúncio foi feito pelo governador Cláudio Castro nesta quarta - Eduardo Uzal

Anúncio foi feito pelo governador Cláudio Castro nesta quartaEduardo Uzal

Publicado 01/09/2021 17:38

O governo estadual antecipa para esta sexta-feira (3 de setembro) o pagamento do salário de agosto aos 464.466 servidores ativos, inativos e pensionistas. O anúncio foi feito há pouco pelo governador Cláudio Castro (PL). Pelo calendário oficial, o pagamento seria feito no 10º dia útil do mês seguinte ao trabalhado.

O valor líquido da folha salarial de agosto é de R$ 1,93 bilhão. Os depósitos serão efetuados ao longo da sexta-feira, mesmo após o término do expediente bancário, informou o governo.

"Nosso governo busca um aperfeiçoamento constante da gestão e a valorização do servidor é uma parte fundamental deste processo", declarou o governador Cláudio Castro.

"Além de ser um reconhecimento ao trabalho dos servidores, a antecipação dos salários ajuda a movimentar a economia neste momento de recuperação do estado", afirmou o secretário de Estado de Fazenda, Nelson Rocha.