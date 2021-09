Resolução que garante o destravamento foi assinada em abril deste ano pelo governador Cláudio Castro - Rogerio Santana/GOV RJ

Publicado 01/09/2021 11:26 | Atualizado 01/09/2021 13:25

Servidores da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) vão receber integralmente nesse mês de setembro o pagamento retroativo das promoções e progressões na carreira. Ao todo, a medida alcança 510 policiais penais, após 39 meses de reivindicações e espera.

A informação foi confirmada pelo deputado estadual Charlles Batista (PSL) — que atuou na interlocução da medida com o governo —, e posteriormente pela Seap. Ontem, uma comissão de policiais penais esteve no gabinete do parlamentar para tratar do assunto.



Desde 2018 a categoria vinha cobrando o destravamento das promoções pelo Executivo por intermédio de parlamentares. Até que em abril desse ano a resolução favorável foi assinada pelo governador Cláudio Castro.

"Felizmente, as condições financeiras do Estado estão estabilizadas e o governador cumpriu com a palavra. É muito importante valorizarmos esse trabalho tão difícil da Polícia Penal, são homens e mulheres que arriscam diariamente suas vidas", disse o deputado Charlles Batista.